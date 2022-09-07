«Кто вы все такие, чтобы обсуждать Аллу?» Киркоров вступился за Пугачеву | 360°

Знаменитости 07 сентября 2022, 23:30 (обновлено: 08 сентября 2022, 06:53) Поделиться Telegram

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Viber «Кто вы все такие, чтобы обсуждать Аллу?» Киркоров вступился за Пугачеву Певец Киркоров заявил, что грех приписывать Пугачевой негатив за ее прошлые заслуги РИА «Новости»

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Звезда эстрады Филипп Киркоров на презентации клипа JONY резко отреагировал на вопросы о влиянии Аллы Пугачевой на шоу-бизнес в прошлом. Возмущение артиста попало на видео Telegram-канала Super.ru

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — заявил Киркоров.

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Певица Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике в России. Она рассказала, что вернулась в страну несколько дней назад, чтобы «навести порядок» в головах. Также она призналась, что после возращения в Россию ей хотелось выяснить отношения с одним знакомым. Имя его артистка не назвала, но уточнила, что ей хотелось бы ударить этого человека по лицу. Пугачева заявила, что в Израиле она лечилась и отдыхала.

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