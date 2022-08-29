«Прямо возвращение блудной дочери». Пугачева объяснила, почему уехала из России в Израиль

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что во время отпуска в Израиле она проходила лечение и отдыхала. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У вас прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», — сказала артистка.

Ранее информацией о том, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачева вернулась в Россию, поделился дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсети видео, на котором пожилая артистка сначала открывает автомобильную дверь ногой, а потом пытается выбраться из машины. Геолокация ролика — бутик Гуляева на Тверской улице.

По словам ее концертного директора Елены Чупраковой, поп-певица вернулась обратно «уже давно». На вопрос корреспондента, собирается ли Пугачева где-либо выступить, директор сказала, что «пока нет».

Исполнительница рассказала, что у нее все хорошо. Она поделилась планами, что после возвращения собирается навести «порядок в головах». ответила Пугачева. На вопрос о том, пойдут ли ее дети 1 сентября в школу, она сказала, что «у них ножки есть, здоровые, пойдут».