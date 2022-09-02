Знаменитости 02 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber «Набила бы морду одному человеку». Пугачева поделилась планами после возвращения в Россию Пугачева после возвращения в Россию заявила о желании набить морду одному человеку РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева призналась, что после возращения в Россию ей хотелось выяснить отношения с одним знакомым. Имя его артистка не назвала, но уточнила, что ей хотелось бы даже ударить этого человека по лицу, сообщило РИА «Новости».

«Да много чего <…> Морду набить одному человеку», — заявила артистка.

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Певица не уточнила, кого именно она имеет в виду.

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Вскоре в Сети появился пост Пугачевой с критикой телеведущего Владимира Соловьева.

«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — отметила артистка на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Соловьев в одном из последних выпусков YouTube-проекта «Полный контакт» раскритиковал ее возвращение в Россию. Он выразил негодование, что вернулась «некто Пугачева» и «ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce».

Ранее информацией о том, что сбежавшая в Израиль Алла Пугачева вернулась в Россию, поделился дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсети видео, на котором пожилая артистка сначала открывает автомобильную дверь ногой, а потом пытается выбраться из машины. Геолокация ролика — бутик Гуляева на Тверской улице.

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