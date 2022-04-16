Киркоров встал на защиту Медведчука

Российский исполнитель Филипп Киркоров опубликовал пост в защиту задержанного на Украине лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он призвал западных политиков отреагировать на эту ситуацию.

Соответствующий пост исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram*. Это первая публикация исполнителя с 22 февраля.

«Европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эммануэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOX News только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?» — написал Киркоров.

Отдельно певец поддержал супругу задержанного политика Оксану Марченко. Исполнитель заявил, что все заслуживают справедливого и законного суда.

Депутата Верховной рады Виктора Медведчука задержали на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политик скрывался полтора месяца. В руки СБУ он попал при попытке уехать из страны. Зеленский добавил, что готов отправить Медведчука в Россию в обмен на пленных солдат.

Бегство политика опровергла его жена. Марченко заявила, что адвокат Медведчука еще в конце февраля передал информацию в СБУ, что переводит подзащитного в безопасное место в Киеве из-за поступающих ему угроз. Там он продолжит отбывать домашний арест.

По словам супруги украинского депутата, силовики сфабриковали побег ради ареста. Также она отметила, что сейчас не знает, где находится Медведчук и не исключила, что он подвергается пыткам.

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