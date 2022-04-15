Жена Медведчука назвала «побег» мужа инсценировкой СБУ ради показательного ареста

Служба безопасности Украины подстроила арест депутата Верховной рады Виктора Медведчука ради показательного ареста и уничтожения главного оппозиционера действующей власти Украины. Об этом заявила супруга политика Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве. Запись доступна на ее YouTube-канале.

Она заявила, что представляющий интересы ее мужа адвокат Чередниченко еще 27 февраля сообщила в СБУ о переводе подзащитного в безопасное место в Киеве после поступивших угроз, чтобы он продолжил пребывать под домашним арестом.

Так как у силовиков не было никаких доказательств для возможности предъявления обвинений и объективного рассмотрения дела они решили сфабриковать его побег и арестовать.

«СБУ находится под непосредственным контролем президента Украины. Эти факты создают очень тревожную картину. Зная о желании Зеленского расправиться с лидером оппозиции», — подчеркнула Марченко.

Она добавила, что на следующий день после задержания Медведчука советник главы МВД Денисенко сделал заявление, которое подтверждает незаконные методы СБУ.

«Цитирую: провести максимально быстро судебный процесс, дать соответствующий срок, выбить из него показания и после этого обменять. Повторю, выбить из него показания. Они собираются или уже его пытают», — заявила Марченко.

Она добавила, что до сих пор не знает где находится ее муж. Оставшийся на Украине ее отец пытается выяснить его местонахождение, но пока ему это не удалось.

Марченко напомнила, что преследование Медведчука началось в 2021 году, когда рейтинги его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» начали расти, чем напугали действующую власть. Ничем кроме желания президента Украины Зеленского уничтожить политического конкурента это преследование объяснить нельзя.

О задержании депутата Верховной рады Виктора Медведчука стало известно на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оппозиционного политика задержала Служба безопасности Украины. По его словам, Медведчук скрывался 48 дней, а после пытался выехать из страны. Зеленский добавил, что готов отправить политика в Россию в обмен на взятых в плен украинских военных.