Знаменитости 14 февраля 2024, 16:06 Киркоров назвал участников СВО героями Киркоров назвал героями российских военных в зоне СВО РИА «Новости»

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Посетивший Горловку в Донецкой Народной Республике певец Филипп Киркоров назвал героями российских военных в зоне специальной операции. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Горловка, „Шахтер“. Мой первый хит прозвучал в этом зале. „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен, но не разрушены мы, но не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… Силами наших героев», — написал Киркоров.

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Музыкант дал концерт пациентам больницы в Горловке во вторник, 13 февраля. Он также привез им подарки. Киркоров изменил своему привычному яркому внешнему виду и оделся во все черное. На встрече артист признался раненым бойцам и медицинским работникам, чтобы не покинет Россию, потому что здесь его семья и дом.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киркоров давно поддерживает благотворительность. По ее словам, артист помогал социальным учреждениям, раненым и детям.

Ранее в распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео выступления Киркорова в Горловке.