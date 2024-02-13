Знаменитости 13 февраля 2024, 13:50 «Та дверь». Захарова отреагировала на поездку Киркорова в ДНР Захарова заявила, что приехавший в ДНР Киркоров и раньше помогал людям РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров, который приехал в Донецкую Народную Республику, давно занимается благотворительностью. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — отметила она.

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Захарова снабдила пост хэштегом #ТаДверь, намекнув на слова артиста, когда он попытался оправдаться за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой: Киркоров отмечал, что «зашел не в ту дверь».

Артист выступил перед пациентами больницы в Горловке. В этой поездке он отказался от привычных перьев и страз, одевшись во все черное. Певец заявил собравшимся, что никогда не покинет Россию, потому что это его дом.