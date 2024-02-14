Эксклюзив 14 февраля 2024, 14:25 Появились новые видео из поездки Киркорова в ДНР. Певец отправился в детский центр Появились видео посещения Киркорова больницы и детского центра в Горловке

Читать 360tv в

Филипп Киркоров во время поездки в ДНР посетил не только раненых бойцов, для которых выступил в больнице в Горловке, но встретился и с маленькими воспитанниками местного детского социального центра. Видео встречи появилось в распоряжении «360».

Вместе с ребятами Киркоров занялся рисованием, а потом послушал концерт, на котором дети читали стихи и исполнили номера.

Реклама

Известно, что в ДНР певец прибыл 13 февраля. Во время выступления в больнице в Горловке он ушел от своих уже традиционных ярких и эпатажных нарядов, одевшись во все черное. Спев перед ранеными, артист выразил им слова благодарности. Также сердечно Киркоров пообщался и с медперсоналом учреждения.

Ранее Киркорова жестко раскритиковали за участие в так называемой голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Вскоре после этого он записал видеообращение, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что у всех в жизни бывает момент, «когда зашел не в ту дверь».

Эта фраза вскоре стала мемом, а извинение ситуации не сильно помогло. Спустя некоторое время артист отправился в Донецкую Народную Республику. Многие увидели в этом попытку искупить вину за случившееся.