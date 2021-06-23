Избитый водитель отсудил у Кокорина, Мамаева и их друзей 200 тысяч

Водитель отсудил у Павла Мамаева, Александра Кокорина и их друзей 200 тысяч рублей после пьяной потасовки в Москве в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Мамаева Игоря Бушманова.

«Исковые требования удовлетворены частично, суд постановил взыскать с четырех ответчиков по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщил Бушманов.

Виталий Соловчук написал исковое заявление в Савеловский суд Москвы в ноябре прошлого года, спустя два года после драки. Он просил взыскать с футболистов в качестве возмещения вреда здоровью 120 тысяч рублей, а также по 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом ранее водитель отказывался от компенсации в 500 тысяч рублей, которую предлагал Мамаев. Почему передумал, неизвестно.

Ранее суд рассмотрел жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и постановил оставить приговор без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщало РИА ФАН. Футболисты получили по году исправительных работ.