СМИ: потерпевший по делу Кокорина и Мамаева запросил миллион за моральный ущерб

Признанный потерпевшим по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потребовал от обидчиков компенсацию за моральный ущерб. Взыскать один миллион рублей намерен Виталий Соловчук.

Водитель ведущей Первого канала уже подал исковое заявление в суд, сообщил ТАСС со ссылкой на знакомый с документом источник.

Один миллион рублей Соловчук решил потребовать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Таким образом мужчина хочет компенсировать нанесенный ему моральный вред.

Источник уточнил, что беседа по иску в суде должна состояться 14 декабря.

Осенью 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев подрались в центре Москвы с водителем Виталием Соловчуком и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Кокорин получил полтора года колонии, Мамаев — один год и пять месяцев. Их досрочно освободили в сентябре 2019 года. Решением Мосгорсуда от 3 августа 2020 года Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их приятелю Протасовицкому отменили приговор, оправдали по статье о хулиганстве и квалифицировали действия как побои, назначив каждому год исправительных работ.