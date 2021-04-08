Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют приговор футболистам в кассационном суде

Приговоры в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева попросили переквалифицировать. Адвокаты спортсменов уже подали кассационную жалобу.

Документы зарегистрировал Второй кассационный суд общей юрисдикции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Уголовное дело и кассационные жалобы поступили в суд», — подтвердила представитель суда. Дату слушаний должны назначить в ближайшее время.

Действия Мамаева защита просит переквалифицировать с умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений на первую часть этой же статьи УК РФ. В качестве наказания для футболиста просят штраф, причем с освобождением от его исполнения. Кроме того, адвокаты надеются добиться оправдания по статье о побоях.

Представляющие интересы Кокорина юристы и вовсе запросили полную отмену вынесенного спортсмену приговора и отправку его на новое апелляционное рассмотрение. Футболист получил год и шесть месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.

Александр Кокорин и Павел Мамаев осенью 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из потасовок пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Футболистов признали виновными. Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии, Кокорина — к полутора. Вышли спортсмены досрочно в сентябре 2019-го.