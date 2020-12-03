Адвокат напомнил, что Соловчук не взял 500 тысяч от Мамаева, хотя теперь требует миллион

Требования Виталия Соловчука, который проходит по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, о выплате ему в качестве компенсации одного миллиона рублей завышены. Такое мнение в комментарии «360» высказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Он подтвердил, что Соловчук подал такой иск. На 14 декабря назначено собеседование, на нем сторона футболистов представит свои возражения.

«Считаем исковые заявления явно завышенными и тем более относящимися к лицам, которые не причиняли Соловчуку никакого легкого вреда здоровью. Поэтому оставляем разрешение этого иска на усмотрение суда», — заявил Бушманов.

Защита Мамаева настаивает, что футболист нанес легкий вред здоровью Соловчука и сделал это не из хулиганских побуждений. Еще трое фигурантов дела вообще не имеют к этому эпизоду никакого отношения.

«Говорить о том, что компенсация морального вреда возможна от всех участников процесса, преждевременно», — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что его клиент еще в самом начале процесса открыл счет на Соловчука и перевел туда 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако мужчина денег не взял и обратился в суд.

Кокорин, Мамаев и еще несколько человек из их компании устроили две драки в центре Москвы осенью 2018 года. В одной из потасовок пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. В итоге футболистов признали виновными. Мамаев получил один год и пять месяцев колонии, Кокорин — полтора года.