30 июля 2023, 21:56
Ирина Мирошниченко раскрыла правду о своей госпитализации
Актриса Ирина Мирошниченко заявила, что сама обратилась к врачам из-за высокой температуры
Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко рассказала «Комсомольской правде» причину госпитализации и заявила, что с ней все нормально. Артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры.
«Нормально! Со мной все нормально», — заявила Мирошниченко в беседе с изданием.
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Актриса сама поехала в стационар при первых признаках заболевания. Два года назад знаменитость тяжело перенесла коронавирус, поэтому опасается повторения болезни. Предварительный диагноз — грипп, но 81-летняя актриса остается под присмотром врачей, чтобы избежать осложнений. Мирошниченко заявила, что не является сторонницей самолечения и доверяет свое здоровье докторам.
Ранее в СМИ появилась информация, что Мирошниченко госпитализировали. Утром ей стало плохо и она обратилась к медикам. Врачи диагностировали тяжелую форму гриппа и положили актрису в реанимацию.
В 2021 году Мирошниченко переболела ковидом, у нее была тяжелая форма заболевания. Из-за болезни ей пришлось пропустить в Московском Художественном театре имени Чехова около полугода.
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