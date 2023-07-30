Знаменитости 30 июля 2023, 21:56 Ирина Мирошниченко раскрыла правду о своей госпитализации Актриса Ирина Мирошниченко заявила, что сама обратилась к врачам из-за высокой температуры РИА «Новости»

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Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко рассказала «Комсомольской правде» причину госпитализации и заявила, что с ней все нормально. Артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры.

«Нормально! Со мной все нормально», — заявила Мирошниченко в беседе с изданием.

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Актриса сама поехала в стационар при первых признаках заболевания. Два года назад знаменитость тяжело перенесла коронавирус, поэтому опасается повторения болезни. Предварительный диагноз — грипп, но 81-летняя актриса остается под присмотром врачей, чтобы избежать осложнений. Мирошниченко заявила, что не является сторонницей самолечения и доверяет свое здоровье докторам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мирошниченко госпитализировали. Утром ей стало плохо и она обратилась к медикам. Врачи диагностировали тяжелую форму гриппа и положили актрису в реанимацию.

В 2021 году Мирошниченко переболела ковидом, у нее была тяжелая форма заболевания. Из-за болезни ей пришлось пропустить в Московском Художественном театре имени Чехова около полугода.