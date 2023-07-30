Знаменитости 30 июля 2023, 14:09 Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали — СМИ «112»: актрису Ирину Мирошниченко доставили в реанимацию после ухудшения самочувствия Публичное достояние

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Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали после ухудшения состояния, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, актрису доставили в реанимацию, медики оказывают ей необходимую помощь.

Источники издания отметили, что утром 30 июля Мирошниченко стало плохо, она почувствовала сильное недомогание. Пришлось обратиться к медикам и отправиться в больницу. Врачи осмотрели артистку и диагностировали тяжелую форму гриппа.

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В июне 2021 года актрису госпитализировали с пневмонией. Началось с того, что у нее поднялась температура и возникли трудности с дыханием. Позже она рассказала, что перенесла ковид. По словам Мирошниченко, «это было страшно», она находилась в «красной зоне» 52-й больницы. Из-за болезни артистке пришлось пропустить почти полгода работы, поэтому после выздоровления была рада вернуться в театр.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она исполнила множество ролей на театральных сценах и в кино. Одни из самых известных фильмов с ее участием — «Вам и не снилось», «Тайны мадам Вонг», «Дядя Ваня», «Это сладкое слово — свобода!» и другие.