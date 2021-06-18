СМИ: Мирошниченко госпитализировали с пневмонией

Российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко попала в больницу с вирусной пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

До этого артистка пожаловалась на плохое самочувствие, позже ее доставили в московскую больницу на машине скорой помощи. У Мирошниченко поднялась высокая температура и начались сложности с дыханием. Врачи оставили 78-летнюю актрису в клинике. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, отметило ИА Nation News.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1961-м она поступила в Школу-студию МХАТ, по окончании которой ее приняли в труппу театра. Кинодебют актрисы состоялся на третьем курсе — она снялась в картине «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелия.

В 1966 году Мирошниченко сыграла Марию Магдалину в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Актриса также известна по участию в кинолентах «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня». В 1988-м Мирошниченко стала Народной артисткой РСФСР.