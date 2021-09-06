Актриса Ирина Мирошниченко рассказала, как перенесла коронавирус

Народная артистка России Ирина Мирошниченко рассказала о тяжелой форме коронавируса, которую она перенесла, а также о том, что из-за болезни ей пришлось отсутствовать в родном Московском Художественном театре имени Чехова около полугода. Интервью с актрисой опубликовал kp.ru.

Ирина сообщила, что коронавирусом ее заразила ее знакомая. Сама артистка во время изоляции из дома не выходила, соблюдала все карантинные меры очень строго, однако из-за заболевшей знакомой, которая наведалась к ней в гости, Ирина слегла и сама с болезнью.

«Не хочу вспоминать, иначе сейчас начну плакать. Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в красную зону 52-й больницы, я отключила телефон, из моих близких никто ни с кем не разговаривал», — отметила Мирошниченко.

Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, актриса вспоминает о больнице и врачах, которые смотрели за ней, с теплотой и любовью. По ее словам, все лекарства в больнице были. Весь медперсонал очень хороший и добродушный. Ирина добавила, что обязательно пригласит на спектакль со своим участием всех тех, кто спас ей жизнь. После выздоровления она почувствовала, как будто крылья выросли за спиной. Так счастлива она была вернуться к своей любимой работе.