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    27 марта 2022, 09:43

    Илон Маск задумался о создании новой соцсети

    Американский предприниматель Илон Маск «серьезно задумался» о создании новой соцсети

    Оксана Кириллова

    Американский предприниматель Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети. Об этом он заявил в своем Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

    Илон Маск задумался о создании новой соцсети

    Он спросил, может ли Маск рассмотреть возможность создания социальной сети, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом и где «свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, а пропаганда будет минимальной».

    «Я думаю, что такая платформа необходима», — отметил пользователь.

    «Я серьезно над этим думаю», — сообщил Илон Маск.

    Ранее компания Meta* разрешила публиковать в Facebook ** и Instagram*** призывы к насилию в отношении российских военных и власти. Для компании это кончилось тем, что ее признали экстремистской и запретили в России вместе с ее сервисами.

    В Генпрокуратуре РФ заявили, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook** и Instagram***. Однако психолог Олег Сурков отметил, что Instagram*** вызывал у некоторых пользователей неврозы и депрессию, поэтому есть некоторые плюсы в блокировке соцсети.

    * Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

    ** Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

    *** Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.