Илон Маск задумался о создании новой соцсети

Американский предприниматель Илон Маск серьезно задумался о создании новой социальной сети. Об этом он заявил в своем Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

Он спросил, может ли Маск рассмотреть возможность создания социальной сети, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом и где «свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, а пропаганда будет минимальной».

«Я думаю, что такая платформа необходима», — отметил пользователь.

«Я серьезно над этим думаю», — сообщил Илон Маск.

Ранее компания Meta* разрешила публиковать в Facebook ** и Instagram*** призывы к насилию в отношении российских военных и власти. Для компании это кончилось тем, что ее признали экстремистской и запретили в России вместе с ее сервисами.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook** и Instagram***. Однако психолог Олег Сурков отметил, что Instagram*** вызывал у некоторых пользователей неврозы и депрессию, поэтому есть некоторые плюсы в блокировке соцсети.

* Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

** Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

*** Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.