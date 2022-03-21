Facebook и Instagram запретили в России

Тверской суд Москвы запретил социальные сети Facebook и Instagram в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судья заявил, что решение о запрете соцсетей, принадлежащих американской компании Meta, подлежит исполнению немедленно.

Решение запретить Instagram и Facebook приняли из-за экстремистских действий этих площадок.

Мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta, не попадает под запрет.

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что компания Meta нарушает собственные правила, разрешая публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Иск с требованием запретить социальные сети в ведомстве объяснили желанием оградить россиян от нарушения их прав. В суде указали, что в Instagram направили более 4,5 тысячи требований об удалении фейков, связанных со спецоперацией на Украине и незаконными митингами, но соцсеть проигнорировала их.

Роскомнадзор уже заблокировал Facebook и Instagram в РФ.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram.