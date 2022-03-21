Россиян не станут считать экстремистами за использование Instagram и Facebook

Прокуратура поддержала в суде требования о запрете деятельности компании Meta в РФ. Решение коснется только коммерческого делопроизводства и не повлияет на работу мессенджера WhatsApp, сообщил ТАСС.

Суд отказался прекращать дело о запрете деятельности Meta на территории России. Ранее компания подала просьбу о закрытии дела. Представители компании считают, что у российских судов нет компетенций для вынесения подобных запретов.



Прокуратура отметила, что запрет коснется только коммерческой деятельности компании. Мессенджер Whatsapp, принадлежащий Meta, сможет продолжить работу без ограничений.



Несколько недель назад владелец Meta Марк Цукерберг разрешил негативно высказываться в адрес жителей России. Позднее Meta ограничила круг лиц, в адрес которого можно было высказывать угрозы, только до российских военных.



Ответными мерами со стороны России стало ограничение работы соцсетей, принадлежащих Meta. Начиная с 4 марта россияне не могут пользоваться Facebook. Позднее, 13 марта, Роскомнадзор заблокировал доступ к Instagram для российских пользователей.



