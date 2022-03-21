Не та вселенная. Что будет обычным россиянам за использование Instagram и Facebook

Компанию Meta* признали экстремистской и запретили в РФ вместе со всеми ее сервисами, включая уже заблокированные Facebook и Instagram. «360» разобрался, как это может затронуть обычных пользователей, и что теперь будет с мессенджером WhatsApp.

Дело Meta*

Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta*, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией, запретив ее деятельность на территории РФ. Иск об этом 11 марта подала Генпрокуратура.

Причиной стало разрешение публиковать призывы к насилию в отношении российских военных и власти. Сеять вражду и желать смерти в Fасеbооk и Instаgrаm разрешили впервые и только против россиян. Вице-президент Meta* Ник Клегг позже заявил, что компания не приемлет русофобии и призывов к насилию над россиянами, но подтвердил, что исключение из правил, хоть и временное, все же действует на территории Украины. Те же слова представитель Меtа* Виктория Шагина повторила в суде, сказав, что компания изменила политику и новые правила запрещают ненависть в отношении «обычных российских граждан». Прокурора доводы не убедили.

Признание Meta* экстремистской — сигнал и для остальных зарубежных компаний, заявил в беседе с «360» юрист Андрей Лухин.

«Это достаточно показательный процесс, который направлен на то, чтобы иностранные организации даже себе не позволяли поведение, которое было позволено себе руководством Facebook», — высказал он свою оценку.

Разжигание ненависти к определенной группе лиц, в данном случае — к россиянам и руководству страны, как раз и стало основанием для иска, подчеркнул юрист.

«Facebook в данной ситуации поступил неправильно, учитывая то, что они постоянно борются за права других граждан. И данный шаг, мягко говоря, нетактичен, независимо от того, какое отношение у людей или компании может быть к происходящей ситуации», — отметил Лухин.

Пользователи = пособники?

В Генпрокуратуре заявили, что признание Meta* экстремистской никак не коснется обычных пользователей. Однако юрист Лухин не исключил, что в случае необходимости формально в этом может быть состав преступления. Особенно в случае оплаты рекламной кампании в Facebook.

«У нас есть статья УК „Финансирование экстремистской организации“. И хоть там указано, что гражданин, который финансирует организацию, он заведомо должен знать, что это финансирование именно экстремистской организации, то есть делать это с умыслом, но при этом, если кто-то в России будет это делать, я думаю, формально состав будет», — заявил юрист.

Что будет с WhatsApp*

Поскольку экстремистской организацией признали именно Meta*, это относится и ко всем продуктам компании, включая WhatsApp*. Однако в прокуратуре заявили, что запрет Facebook* и Instagram* не затронет мессенджер. Но пока непонятно, как это будет применяться на практике.

«WhatsApp они не трогают. Потому что, по их мнению, распространять сведения, которые наше государство считает неприемлемыми, в Facebook можно, а в WhatsApp почему-то нет», — отметил Лухин.

Если эти исключения для мессенджера не оговорены в конкретном судебном акте, то формально любое приложение Meta* подпадает под запрет, объяснил юрист. Но как будет складываться правоприменительная практика, опять же, большой вопрос.

Точка невозврата?

Решение о признании экстремистской организацией теоретически могут отозвать, если Meta* действительно пересмотрит свою политику и не будет нарушать ничьи права. Но вряд ли это произойдет в ближайшее время, предположил юрист.

«Я считаю, возможно, в будущем это будет сделано. Но не в самом ближайшем будущем, потому что, как мне кажется, необходимо дать понять другим организациям и иным гражданам, что данное поведение недопустимо с точки зрения государства», — заключил Лухин.

* Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ