«Глотает тупой контент»: Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию»

Певице Валерии предложили снять челлендж в Instagram. Исполнительница отказалась поучаствовать и заявила, что аудитория стала дебильной. Пользователи потребовали объяснений.

С Валерией разговаривала Анита Цой, которая стала гостьей в в YouTube-шоу Comment Out. Ведущие программы дали задание Цой позвонить коллеге и предложить выйти в прямой эфир в Instagram. Еще Цой попросила певицу устроить челленджи в соцсети. От предложения Валерия отказалась, назвав трешем один из челленджей. При этом она отметила, что с онлайн-стримами «надо что-то делать», так как они нравятся подписчикам.

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала <…> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — заявила Валерия.

Позже певицу попросили объяснить слова о дебильной аудитории в ее Instagram. Пользователи сочли такие заявления исполнительницы оскорблением.

«Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться», — заверила Валерия.

В конце марта актриса Татьяна Абрамова рассказала, что Валерия попала на телевидение обманным путем. Исполнительница в начале своей карьеры занизила свой возраст, чтобы поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда».