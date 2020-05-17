«Кто же знал, что коты не летают». Аниту Цой раскритиковали за видео с животным

«Кто же знал, что коты не летают», — подписала ролик певица и оставила хэштег #нежданчик.

Поклонники признались, что не ожидали от нее такой глупости и предположили, что такое поведение — это последствие карантина. Кто-то посоветовал Цой «лечить мозги», а кто-то встал на защиту певицы. Ее поведение объяснили переизбытком эмоций.

«Дааа, люди радуются, животные страдают», — написала пользовательница с ником ruslana_59. Самые жесткие защитники кота назвали Цой дурой.