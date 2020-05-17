17 мая 2020, 10:51
«Кто же знал, что коты не летают». Аниту Цой раскритиковали за видео с животным
Певица Анита Цой опубликовала в Instagram видео, на котором она радуется радуге и подбрасывает в воздух кота, которого до этого держала на руках. Поймать животное она не смогла — кот плюхнулся с высоты на землю. Ее подписчики возмутились из-за этого поступка.
«Кто же знал, что коты не летают», — подписала ролик певица и оставила хэштег #нежданчик.
Поклонники признались, что не ожидали от нее такой глупости и предположили, что такое поведение — это последствие карантина. Кто-то посоветовал Цой «лечить мозги», а кто-то встал на защиту певицы. Ее поведение объяснили переизбытком эмоций.
«Дааа, люди радуются, животные страдают», — написала пользовательница с ником ruslana_59. Самые жесткие защитники кота назвали Цой дурой.