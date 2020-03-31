Сына Валерии обвинили в спекуляции бьюти-масками. В семье уверены — все законно
В своей программе «Инстачек» Катя рассказала, что одна из ее подписчиц попросила проверить рекламируемый сыном Валерии товар: «Катя, сын певицы Валерии толкает в Instagram маски с „Алика“ (AliExpress — прим. ред.), проверьте, пожалуйста».
Конасова провела расследование и выяснила, что фотографии до и после процедур с маской позаимствовали с разнообразных косметических сайтов, а указанный положительный эффект от использования аппарата не имеет никакого отношения к проблемам с кожей.
Также на сайте продавца товара отсутствует информация о российской сертификации продукта. Блогер обратила внимание и на высокую стоимость — со скидкой маску можно купить за 7990 рублей, а без — 12 500 рублей.
Комментарий Арсения на эту тему был коротким.
Мне не интересно это обсуждать. Я не желтушник, я другойАрсений Шульгин.
Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин оказался не в курсе того, что Арсений занимается продажей масок.
«Я знаю, что Арсений занимается бизнесом. А каким бизнесом он занимается… Я глубоко не погружен в то, чем он занимается. Наверняка это не запрещено законом, потому что он очень требователен к тому, что он делает», — сказал «360» Пригожин.
По его словам, сейчас любой человек может назвать себя блогером и ловить хайп с помощью критики знаменитостей.
«Главное же зацепиться за большую звезду, за детей звезды. Я даже не знаю, о каких масках идет речь. Сегодня лучший пиар для себя самого — это участвовать в разоблачении публичных людей. Тогда ты на хайпе», — заключил продюсер.