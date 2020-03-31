YоuTube-блогер Катя Конасова заявила, что сын певицы Валерии занимается спекуляцией. Арсений Шульгин продает светодиодные маски, «разработанные по секретной технологии NASA» для лечения кожи лица. Блогер поставила под вопрос эффективность продукта, а также упомянула о завышенных ценах. «360» обратился за комментарием к Арсению.

В своей программе «Инстачек» Катя рассказала, что одна из ее подписчиц попросила проверить рекламируемый сыном Валерии товар: «Катя, сын певицы Валерии толкает в Instagram маски с „Алика“ (AliExpress — прим. ред.), проверьте, пожалуйста».

Конасова провела расследование и выяснила, что фотографии до и после процедур с маской позаимствовали с разнообразных косметических сайтов, а указанный положительный эффект от использования аппарата не имеет никакого отношения к проблемам с кожей.

Также на сайте продавца товара отсутствует информация о российской сертификации продукта. Блогер обратила внимание и на высокую стоимость — со скидкой маску можно купить за 7990 рублей, а без — 12 500 рублей.

Комментарий Арсения на эту тему был коротким.

Мне не интересно это обсуждать. Я не желтушник, я другой Арсений Шульгин.

Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин оказался не в курсе того, что Арсений занимается продажей масок.

«Я знаю, что Арсений занимается бизнесом. А каким бизнесом он занимается… Я глубоко не погружен в то, чем он занимается. Наверняка это не запрещено законом, потому что он очень требователен к тому, что он делает», — сказал «360» Пригожин.

По его словам, сейчас любой человек может назвать себя блогером и ловить хайп с помощью критики знаменитостей.

«Главное же зацепиться за большую звезду, за детей звезды. Я даже не знаю, о каких масках идет речь. Сегодня лучший пиар для себя самого — это участвовать в разоблачении публичных людей. Тогда ты на хайпе», — заключил продюсер.