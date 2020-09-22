22 сентября 2020, 01:50
Жена Петросяна впервые поделилась совместными фотографиями с сыном
Татьяна Брухунова впервые поделилась фото со своим сыном. Жена российского юмориста Евгения Петросяна выложила общие снимки с сыном на своей странице в Instagram.
«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала она публикацию. Брухунова также отметила свое местоположение, которое позволило поклонникам узнать, что снимки были сделаны в в парке у Новодевичьего монастыря.
Юморист Петросян и его 31-летняя жена Брухунова долго скрывали рождение ребенка. В середине марта в СМИ стали появляться новости о том, что у пары появился малыш. Однако сам юморист никак не подтверждал эту информацию.
16 сентября, в день своего 75-летия Петросян впервые сам опубликовал фотографию с сыном. Он рассказал поклонникам, что мальчика назвали Ваган. Брухунова в свою очередь объяснила поклонникам, почему они тщательно скрывали беременность. По ее словам, в этот период женщина должна находиться в тишине.