Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о том, что у него родился ребенок. В беседе с изданием Teleprogramma.pro артист был немногословен.

«Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело», — заявил Петросян, не подтвердив и не опровергнув новость.

У 74-летнего Петросяна есть дочь от брака с Еленой Степаненко. Сейчас дочери уже 51 год.

По данным издания StarHit, в марте у артиста и его новой супруги Татьяны Брухуновой родился ребенок, которого вынашивала суррогатная мать. Роды, утверждает портал, прошли в ОАЭ. Малыш, пол которого не называется, появился на свет 13 марта в медицинском центре Дубая.

Петросян выкладывал несколько фотографий и видео из Дубая в своем Instagram.

Брухунова, в свою очередь, отшутилась, отвечая на вопрос о материнстве.

На вопрос в Instagram «вы стали мамой?» она ответила: «Говорят об этом уже три года!»

«Двойня или тройня?» — решила уточнить другая подписчица. «Пятерня», — сыронизировала жена юмориста.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Петросяна Елена Степаненко будет вести телешоу с бывшей участницей «Дома-2» Ольгой Бузовой. После развода в 2018 году Степаненко резко сбросила вес. Юмористка прекратила сотрудничать с бывшим супругом.