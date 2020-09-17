«Шифровка — мое второе имя. Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине», — написала Брухунова в комментариях к совместному фото с супругом.

По словам женщины, она не делилась своими «беременными фотографиями» из-за «двух лет травли». Подписчики задали ей вопрос о суррогатном материнстве, но Брухунова отмела все слухи об этом. Она заявила, что слишком молода для этого, и призвала не верить слухам в газетах, где «99% вранья».

Евгений Петросян в день своего 75-летия опубликовал в Instagram снимок с новорожденным сыном Ваганом. До этого поклонники творчества артиста не знали, что его жена беременна.

В 2018 году Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33 лет брака и женился на своей помощнице Елене Брухуновой, которая младше его на 44 года. Судебная тяжба со Степаненко по разделу имущества идет до сих пор.