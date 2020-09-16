Юморист Евгений Петросян в первый раз показал сына

Юморист Евгений Петросян, которому 16 сентября исполнилось 75 лет, в первый раз показал сына. Матерью ребенка является его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.

Комик опубликовал фотографию с наследником в своем Instagram-аккаунте. Отмечается, что поклонники увидели ребенка спустя полгода после его появления на свет, информирует сайт «Дни.ру».

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал снимок Петросян.

Подписчики отреагировали на новую публикацию, оставив под фото добрые слова, поздравления и пожелания. Как посчитали пользователи Сети, ребенок похож на маму. Прокомментировали снимок и звезды отечественного шоу-бизнеса. Актер Вячеслав Манучаров порадовался за звездного отца: «Какое счастье. Сын отца, назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода!»

Один из подписчиков задался вопросом, кто родил ребенка. По словам фанатов, Брухунову никто не видел беременной. Артист ответил кратко: «Жена!». Другой поклонник пошутил, что Петросян назвал женой суррогатную мать.