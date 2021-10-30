Финансист назвал реальный размер пенсии Светланы Светличной

Пенсия актрисы Светланы Светличной должна составлять более 50 тысяч рублей, то есть в несколько раз больше, чем ранее озвучил ее сын Алексей Ивашов. Реальный размер выплаты назвала финансист, профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Специалист пояснила, что озвученная Ивашовым сумма является минимальным ежемесячным пособием по старости, а Светличная является заслуженной артисткой РСФСР. Деятелям с таким званием в Москве ежемесячно выплачивают около 53 тысяч рублей, уточнила она в беседе с PopCornNews.

Финогенова пояснила, что пенсия заслуженных артистов РСФСР в столице делится на госстандарт и доплаты по категориям. Если их сложить, получается около 53 тысяч рублей. Со следующего года она должна увеличиться до 55 тысяч 623 рублей.

«Она (пенсия — прим. ред.) не может быть равна 10 тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи», — подчеркнула эксперт.

В конце октября Светличная оказалась в центре скандала. Сначала она загадочно пропала, ее искали полиция и волонтеры, потом выяснилось, что пропажа была постановкой и она снималась в шоу Андрея Малахова. Там актриса пожаловалась на родственников и свое состояние. После этого ее близкие заявили, что она находится в плачевном положении. В частности, Ивашов сообщил, что у его матери пенсия всего 10 тысяч рублей, уточнило PopCornNews.