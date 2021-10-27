Гильдия актеров кино извинилась перед волонтерами за «исчезновение» Светличной

Пропажа 81-летней актрисы Светланы Светличной оказалась постановкой для шоу «Пусть говорят». После этого волонтеры «Лизы Алерт» сказали, что из-за поисков актрисы не смогли помочь человеку, которому это действительно было нужно. Извинения за срежиссированное исчезновение им принесла только глава Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

Ее обращение опубликовала kp.ru. В нем Гущина поделилась, что тоже переживала все пять дней поисков Светличной, не подозревая, что артистка никуда на самом деле не исчезала.

«Я от имени тех, кто искренне переживал, прошу прощения у всех волонтеров поискового отряда „Лиза Алерт“, которым телевидение вряд ли предложит в виде оплаты любой санаторий, хотя они честно искали актрису», — написала глава гильдии.

Накануне глава поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сообщил, что на поисках актрисы работали два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений, еще 42 человека выполняли задачи на местности. Они прошли пешком несколько десятков километров, было расклеено 2150 ориентировок.

«И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал он у себя в Facebook.

В пресс-службе движения сегодня опровергли слова Сергеева о гибели подмосковного жителя.