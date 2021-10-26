Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная пропала на несколько дней, чтобы появиться в шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. От родственников 81-летнюю актрису спрятали телевизионщики, и закон они не нарушали.

Светличная лично расскажет о злоключениях последних дней в телеэфире 26 октября, сообщил сайт MK.ru. Ее исчезновение попросту срежиссировали.

Пожилая артистка якобы не раз жаловалась работникам ТВ, что ее все забыли. Светличную решили позвать на шоу и придумали дополнительную интригу с пропажей. Поэтому актриса и выключила телефон. Жила она у одной из участниц сценария.

Адвокат Алексей Першин заметил, что никакого нарушения закона на фоне случившегося не видит. Светличную никто не оставлял в опасности, она не болела и сама может решить, встречаться с кем-то или нет.

«Может, она недолюбливает родственников. В данном случае речь может идти лишь о моральной стороне дела», — подчеркнул юрист.

Малахов, уточнил сайт kp.ru, показал Светличную без макияжа и с перебинтованными руками. Артистка рассказала, что думала о самоубийстве. О помощи женщина решила просить телеведущего и пожаловалась на близких, которые не дают ей житья.

По словам Светличной, недавно родственники переселили ее в новую квартиру. Причем сделали это чуть ли не обманом.

Искали актрису с прошлой недели, но общественности о ее пропаже стало известно 25 октября. Светличной не было дома, она не отвечала на телефонные звонки. Менеджер артистки Сергей Рублев отмечал, что с пожилой женщиной все в порядке.

Нашли Светличную в киностудии на улице Эйзенштейна.