Телеведущего Андрея Малахова вызвали в главное следственное управление СК России по Москве после истории с исчезновением актрисы Светланы Светличной. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, следователи хотят уточнить у Малахова, как пропавшая Светличная оказалась на съемках его шоу и почему об этом никто не знал, хотя многие СМИ писали о ее исчезновении из дома.

Светлана Светличная пропала из своего дома несколько дней назад. Ее искали полиция и волонтеры. Позже 81-летнюю женщину обнаружили на съемках шоу Малахова. Подруга актрисы психолог Елена Перелыгина поделилась, что у Светличной есть признаки проблем с головой: она часто забывает телефон дома и не перезванивает.

В Сети публиковали информацию о том, что накануне исчезновения женщина просила помощи и ей вызывали скорую. По данным СМИ, сын Светличной Алексей Ивашов хотел получить за участие в шоу с матерью один миллион рублей, однако телевизионщики не согласились ему платить такие деньги. Ему пообещали 100 тысяч рублей за рассказ о сложных отношениях с родственницей, поэтому сниматься он не стал.