«Это горе всех зрителей». Аркадий Инин рассказал о последних днях жизни Михаила Кокшенова

Кинодраматург Аркадий Инин и близкий друг Михаила Кокшенова рассказал об артисте и вспомнил о работе с ним в разные годы.

«Ушел прекрасный актер, прекрасный человек. Это не индивидуальное мое горе, это горе всех зрителей. Редко какого артиста так любил народ. Редко кто по-настоящему заслуживал звание Народного артиста», — рассказал «360» Инин. Вместе они работали десятки лет.

«Миша был одаренный человек, он верный товарищ. Фантастически работоспособен. Он прекрасно умел оценить обстановку. Его любили в народе, и это было потрясающе», — поделился драматург. Он вспомнил также и о «смутном» времени в кино в 90-е годы. Тогда Кокшенов многим помог.

«Кооперативное кино, которое делали за три копейки в 90-е — только Мишино обаяние помогало делать такие фильмы. Только Миша мог договориться в то время с рестораном, мог устроить съемки в аэропорту — никто не мог тогда это сделать, кроме него», — заявил Инин.

Драматург узнал о смерти друга от супруги Кокшенова. Он рассказал, что артист последнее время много болел, а несколько дней назад его увезли в реанимацию.

«Это продолжалось несколько месяцев. То возникала, то угасала надежда. Он начинал ходить, сам ел, мы разговаривали по телефону. Потом жена говорила, что состояние снова ухудшается. В общем, болезнь — такая штука. В каком-то смысле мы были готовы», — заключил Аркадий Инин.

Ранее свои соболезнования выразили артисты Инна Чурикова и Александр Ширвиндт.

Михаила Кокшенова не стало 5 июня. Артисту было 83 года.