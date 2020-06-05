5 июня стало известно о смерти советского и российского актера Михаила Кокшенова. Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал «360», что в последнее время приходится вычеркивать из-записной книжки многих «мощных людей».

Он отметил, что Михаил Кокшенов вышел из того поколения советских артистов, которое было насыщенно штучными индивидуальностями.

Мишка, конечно, тоже был индивидуальностью. Яркой, интересной, разнообразной. Я его еще помню по театру «Эрмитаж», где он тоже играл мощно и красиво. Сейчас, к сожалению, вычеркиваются из записной книжки фамилии очень мощных людей. Жалко Александр Ширвиндт.

Ранее свои соболезнования семье погибшего принесла актриса театра и кино Инна Чурикова. О случившемся она узнала от «360» — для нее его смерть стала неожиданностью. Она отметила, что Кокшенов был таким человеком, который нужен окружающим — каждый, кто его знал, будет его помнить.

О смерти советского и российского актера стало известно 5 июня. Об этом в своем Facebook рассказала его подруга, поэтесса Любовь Воропаева. Где и почему умер Михаил Кокшенов пока не ясно. Информации о прощании и похоронах тоже еще нет.