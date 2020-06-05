«Такие люди необходимы другим». Чурикова назвала смерть Кокшенова неожиданной

Актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Его коллега, актриса театра и кино Инна Чурикова узнала о случившемся от «360». Уход Кокшенова поверг ее в печаль и стал неожиданностью.

Артистка назвала Кокшенова замечательным, позитивным человеком с большим чувством юмора и любви к жизни.

«Когда люди уходят, это так трагично и печально. Я очень сочувствую всем его родным, детям. Вы меня очень опечалили… Для меня это неожиданно… Очень жалко», — сказала Чурикова.

Она добавила, что тесно не дружила с Кокшеновым. Они вместе снимались в фильме «В огне брода нет». Актриса видела другие его работы, описав коллегу как яркого, самобытного и талантливого.

«Все, кто знает Мишу, будут помнить его. И он будет необходим. Такие люди, добрые, солнечные, очень выразительные, необходимы другим. Они держат какой-то тот оптимизм, который нам нужен. В этом человеке он действительно был. Я бесконечно опечалена. Мне казалось, такой стильный парень переживет всех нас. Хороший человек и актер», — заключила Инна Чурикова.

О смерти Кокшенова стало известно 5 июня. Поэтесса Любовь Воропаева рассказала о его кончине в Facebook. Где умер актер и почему, пока неизвестно.