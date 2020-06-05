Умер актер Михаил Кокшенов

Умер Миша Кокшенов. Светлая память! Любовь Воропаева.

Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Причины его смерти пока не называли, где и когда это произошло также неизвестно. В 2017 году он перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 советских и российских фильмов, где обычно играл роли комических персонажей. Наибольшую известность ему принести картины «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Ширли-мырли». В 2020 году Кокшенов получил звание Народного артиста России.

Будущий знаменитый актер родился в Москве в 1936 году. Первая его профессия — инженер, он получил ее в 21 год. Некоторое врем Кокшенов работал по специальности, но уже тогда начал пробоваться на роли в кино. Он сыграл в эпизодах в фильмах «Девчата» и «Высота». В 1963 году, в возрасте 27 лет, он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Кокшенов пробовал себя не только в роли актера, но и как продюсер, режиссер и сценарист нескольких картин. Он не раз снимался в киножурнале «Ералаш», а также озвучивал и дублировал фильмы.