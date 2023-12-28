Знаменитости 28 декабря 2023, 19:51 Блиновская подала судебный иск к инспекции ФНС Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение налоговой РИА «Новости»

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Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская подала иск против московской инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6. Она потребовала признать решения и действия службы незаконными, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в суде уже приняли исковое заявление блогера к производству. Предварительные слушания должны пройти 6 февраля.

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Судебный акт свидетельствует о том, что оспариваемое решение вынесли 24 октября. О его деталях не уточняется.

Адвокат Наталия Сальникова в ноябре сообщила РИА «Новости», что по итогам налоговой проверки долг Блиновской составил 918 миллионов рублей. Со штрафами и пенями эта сумма увеличилась до одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по сей день, но это не помешало устроить ей вечеринку. Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова.