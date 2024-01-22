Знаменитости 22 января 2024, 14:39 Блиновской смогут дать 16 лет колонии по новой статье Shot: блогера Блиновскую могут отправить в тюрьму на 16 лет после обвинений РИА «Новости»

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Елене Блиновской грозит 16 лет тюрьмы после обвинений по новой статье. Как сообщил Telegram-канал Shot, 22 января блогера могут отправить в СИЗО.

Ее долг перед ФНС на данный момент составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Как стало известно изданию, следователи установили причастность Блиновской к двум эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

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«Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя», — уточнили журналисты.

Максимальное наказание по этой части статьи — шесть лет тюрьмы. По двум другим статьям, по которым обвиняют блогера, — три и семь лет колонии.

Ранее стало известно, что Блиновской могут продлить срок домашнего ареста. При этом следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу из-за нарушения меры пресечения.

Блогера задержали в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег и неуплате налогов. По делу «королевы марафонов» арестовали 21 объект недвижимости в Москве, Московской и Ярославской областях. Блиновская не смогла оплачивать услуги своих помощников из-за арестованных счетов и лишилась порядка 400 сотрудников. Создательница «Марафонов желаний» подала иск против московской инспекции Федеральной налоговой службы.