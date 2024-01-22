22 января 2024, 13:07
СК попросит суд арестовать Елену Блиновскую
СК выступил за заключение Блиновской под стражу из-за нарушений меры пресечения
Следствие ходатайствует о заключении блогера Елены Блиновской под стражу из-за нарушения меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения следователь ГСУ СК России по Москве ходатайствует перед судом об избрании Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.
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Сейчас Блиновская находится под домашним арестом. Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении меры пресечения 26 января.
Елену Блиновскую задержали весной 2023 года. Она пыталась покинуть Россию на арендованной машине. Против блогера возбудили уголовное дело, обвинив ее в уклонении от уплаты налогов. Блиновской также вменили легализацию приобретенных преступных путем денежных средств.
Адвокат блогера Наталья Сальникова ранее рассказала, что Блиновская подала иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6, сообщил RT.
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