Знаменитости 14 июля 2023, 14:31 Джонни Депп не приедет в Россию — Дейтерс Продюсер Дейтерс: актер Джонни Депп не приедет в Россию РИА «Новости»

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Продюсер исторического фильма «Жанна Дюбарри» Стивен Дейтерс заявил, что актер Джонни Депп не собирается ехать в Россию. Видеообращение артиста, из-за которого многие стали рассчитывать на его визит, было записано для продвижения фильма, написал ТАСС.

«Это видео было записано для выхода фильма в международный прокат. И визитов в Россию не будет», — отметил продюсер, который также является помощником и другом Деппа.

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В январе 2022 года Джонни Депп получил роль короля Людовика XV в фильме французского режиссера Майвенн «Жанна Дю Барри». В преддверии премьеры кинокартины он обратился к зрителям.

"Я очень горжусь [фильмом] им и надеюсь, что вам понравится. Берегите себя, увидимся», — говорил актер.

Но это оказалось обращение не к россиянам, а ко всему миру. Оно было записано для продвижения фильма по всему миру. Но с фанатами из России актер действительно общается. Еще в 2021-м Джонни Депп снял видеообращение для фанатов из России и даже заговорил по-русски. Тогда актер пригласил россиян на премьеру фильма «Великий».

Интерес подогрело также заявление музыканта Михаила Лисова о том, что Депп может приехать в Россию уже этой осенью за скромный гонорар в 370 тысяч долларов и экскурсию в поселок Янтарный в Калининграде. По словам Лисова, в 2020 году музыканты предложили звезде «Пиратов Карибского моря» записать совместную песню, он согласился. Но после композитор сам сказал, что скорого приезда в Россию актера ждать не стоит.