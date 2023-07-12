Знаменитости 12 июля 2023, 22:24 «Большое спасибо». Джонни Депп записал видеообращение к россиянам Джонни Депп обратился к россиянам с экрана перед показом фильма «Жанна Дюбарри» РИА «Новости»

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Американский актер, кинорежиссер Джонни Депп обратился к российской аудитории по поводу выхода нового фильма с ним. Об этом сообщила «Российская газета».

В материале сказано, что 20 июля в России начинается прокат историко-биографической драмы, в которой Депп сыграл роль Луи XV. На предварительном показе перед началом фильма на экране появился актер, который поблагодарил российских зрителей за просмотр картины.

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«Спасибо большое, что нашли время просмотреть наш фильм „Жанна Дюбарри“. Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие <…> Берегите себя, и до встречи», — сказал артист.

Это уже не в первый раз, когда знаменитость пообщался с российскими поклонниками. Еще в 2021 году артист снял видеообращение для фанатов из России и даже заговорил по-русски. Тогда актер пригласил россиян на премьеру фильма «Великий».

Ранее стало известно, что Джонни Депп снимет фильм «Modi», сюжет которого будет завязан вокруг итальянского художника Амедео Модильяни. Кроме того, одну из ролей исполнит актер Аль Пачино.