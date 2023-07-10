Знаменитости 10 июля 2023, 18:47 Россиян призвали не ждать скорого приезда Джонни Деппа Композитор Лисов: скорого приезда в Россию актера Джонни Деппа ждать не стоит РИА «Новости»

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Приезда актера Джонни Деппа в Россию в скором времени можно не ожидать, рассказал РИА «Новости» композитор Максим Лисов. По его словам, стороны пока лишь запланировали визит исполнителя главной роли в серии фильмов о пиратах Карибского моря.

«Пока это только в планах», — подчеркнул участник группы «Яморе» Михаил Лисов.

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Ранее в интервью изданию «Газета.ru» Лисов заявлял, что Джонни Депп приедет в Москву уже этой осенью. По словам композитора, в 2020 году музыканты предложили представителям звезды «Пиратов Карибского моря» записать совместную песню, и те согласились. Переговоры шли на протяжении двух лет — они осложнялись бракоразводным процессом Деппа. В итоге удалось договориться — актер согласился приехать за 370 тысяч долларов. Гонорар предлагали больше, но сумму удалось снизить в обмен на экскурсию по России.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни [Депп] очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик, — рассказывал Лисов.

Прошлой осенью стало известно, что актер снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря». Ранее его исключили из серии фильмов из-за того, что бывшая супруга обвинила Деппа в домашнем насилии.