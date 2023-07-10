Знаменитости 10 июля 2023, 17:19 Музыкант Лисов заявил, что Джонни Депп приедет осенью в Россию за 370 тысяч долларов

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Актер Джонни Депп может приехать в Россию уже этой осенью за скромный гонорар в 370 тысяч долларов и экскурсию из Калининграда в поселок Янтарный. Об этом «Газете.ru» сообщили сообщили в пресс-службе группы «ЯМОРЕ».

Участник коллектива Михаил Лисов рассказал, что они планируют записать с Джонни Деппом совместный трек. Переговоры велись еще с 2020 года. Но они осложнились судебным процессом с бывшей женой голливудского актера. Теперь все проблемы решены, и подготовка к визиту звезды идет полным ходом.

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«Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», — заявил Лисов.

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