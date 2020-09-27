Друг объяснил, почему Королева простила Тарзана

Для Королевой не стоит вопрос, прощать измену или нет, заявил он. По словам собеседника издания, нынешнюю ситуацию певица приняла давным-давно, когда решила выйти замуж за стриптизера.

«Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается „продолжение банкета“?» — задавал вопрос друг семьи.

Он напомнил, что Королева живет с Тарзаном уже 20 лет и «она не дурочка». По его мнению, музыкальная исполнительница будет закрывать глаза на похождения мужа, «пока секса хватает на всех».

Скандал разгорелся в начале сентября, когда Королева заявила в полицию о пропаже из квартиры драгоценностей стоимостью пять миллионов рублей и три тысячи евро. Звезда утверждала, что вещи пропали, когда во время ее отпуска к мужу приходили в гости две дамы. Одна из подозреваемых — 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая объявила о беременности от Тарзана. Позже стриптизер публично признался в измене, но спустя время удалил сообщение. Вскоре также выяснилось, что ожидание будущего ребенка — выдумка.

Поклонники звездной пары заподозрили, что по-настоящему не было никакой истории с любовницей и пропавшими бриллиантами. Она понадобилась для пиара, чтобы поправить материальное положение на фоне пандемии коронавируса.