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    27 сентября 2020, 12:39

    Друг объяснил, почему Королева простила Тарзана

    Алена Макаренко

    У певицы Наташи Королевой есть причина закрывать глаза на измены ее мужа-стриптизера Тарзана (настоящее имя — Сергей Глушко). Об этом поведал неназванный друг семьи, сообщил сайт kp.ru.
    Друг объяснил, почему Королева простила Тарзана

    Для Королевой не стоит вопрос, прощать измену или нет, заявил он. По словам собеседника издания, нынешнюю ситуацию певица приняла давным-давно, когда решила выйти замуж за стриптизера.

    «Она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается „продолжение банкета“?» — задавал вопрос друг семьи.

    Он напомнил, что Королева живет с Тарзаном уже 20 лет и «она не дурочка». По его мнению, музыкальная исполнительница будет закрывать глаза на похождения мужа, «пока секса хватает на всех».

    Скандал разгорелся в начале сентября, когда Королева заявила в полицию о пропаже из квартиры драгоценностей стоимостью пять миллионов рублей и три тысячи евро. Звезда утверждала, что вещи пропали, когда во время ее отпуска к мужу приходили в гости две дамы. Одна из подозреваемых — 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая объявила о беременности от Тарзана. Позже стриптизер публично признался в измене, но спустя время удалил сообщение. Вскоре также выяснилось, что ожидание будущего ребенка — выдумка.

    Поклонники звездной пары заподозрили, что по-настоящему не было никакой истории с любовницей и пропавшими бриллиантами. Она понадобилась для пиара, чтобы поправить материальное положение на фоне пандемии коронавируса.

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