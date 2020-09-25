Шульженко, которую считают любовницей Тарзана, раскритиковала его исповедь под хит Королевой. Видео

Анастасия Шульженко, которую считают любовницей Тарзана, с издевкой прокомментировала признание стриптизера в измене. Девушка записала ролик под песню Наташи Королевой.

Актриса опубликовала свое видеобращение в Instagram. В частности, девушка прокомментировала несколько отрывков из видеопризнания Тарзана.

«Сексизм — набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера», — ответила Шульженко на фразу стриптизера о сексизме.

А вот так девушка прокомментировала фразу «к сущности»: «Предубеждение, или негативное отношение, или антипатия по отношению к людям определенного пола».

Для критики выступления Тарзана Шульженко выбрала песню Королевой «Красная помада», которую певица выпустила на днях.

Многие подписчики поддержали позицию девушки в комментариях.

«Красная помада тебе точно идет, а вот он оказался явно не тот!» — написал пользователь под ником munyashi.

Скандал в семье Королевой случился в середине сентября. Сначала Королева хотела написать заявление в полицию, когда из ее квартиры пропали деньги и ювелирные украшения. После ее муж записал видеоисповедь, где признался в изменах с молодой девушкой, которая и стащила драгоценности.