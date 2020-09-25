facebook_pixel
    25 сентября 2020, 08:45

    Шульженко, которую считают любовницей Тарзана, раскритиковала его исповедь под хит Королевой. Видео

    Анастасия Калинина

    Анастасия Шульженко, которую считают любовницей Тарзана, с издевкой прокомментировала признание стриптизера в измене. Девушка записала ролик под песню Наташи Королевой.

    Актриса опубликовала свое видеобращение в Instagram. В частности, девушка прокомментировала несколько отрывков из видеопризнания Тарзана.

    «Сексизм — набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера», — ответила Шульженко на фразу стриптизера о сексизме.

    А вот так девушка прокомментировала фразу «к сущности»: «Предубеждение, или негативное отношение, или антипатия по отношению к людям определенного пола».

    Для критики выступления Тарзана Шульженко выбрала песню Королевой «Красная помада», которую певица выпустила на днях.

    Многие подписчики поддержали позицию девушки в комментариях.

    «Красная помада тебе точно идет, а вот он оказался явно не тот!» — написал пользователь под ником munyashi.

    Скандал в семье Королевой случился в середине сентября. Сначала Королева хотела написать заявление в полицию, когда из ее квартиры пропали деньги и ювелирные украшения. После ее муж записал видеоисповедь, где признался в изменах с молодой девушкой, которая и стащила драгоценности.

    Новости SMI.FM