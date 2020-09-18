Пригожин прокомментировал измену Тарзана

Ранее стало известно о пропаже драгоценностей Наташи Королевой. Певица рассказала полицейским, что кража произошла, когда ее не было дома. Пока она отсутствовала, к Тарзану приходили девушки, на которых и пали подозрения.

Позже выяснилось, что у Тарзана были отношения с одной из этих девушек. По словам мужа Королевой, гостьи его опоили, использовали и обокрали.

Пригожин высказал свое мнение на счет этой ситуации.

«Знаю Наташу очень хорошо как позитивного, доброго, светлого человека. Обстоятельства, в которых оказался этот парень, — он сам в них попал. Неважно, кто его „обманул“. Он все равно представитель танцевального, скажем так, особенного жанра, так что, по большому счету ничего удивительного в этом нет.

Единственное, чего я не понимаю, зачем надо было любовницу домой водить?! Как говорится, ну, вступил в сексуальный контакт бы уже где-нибудь на стороне, но не дома, понимаете?!» — заявил Пригожин.