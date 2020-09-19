Тарзан сделал новое заявления о своей измене

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, записал новое видео о своей измене. Он рассказал, что признался во всем так как прознал о готовящемся на федеральном канале шоу о его отношениях с Наташей Королевой.

«Появившееся мое заявление на всю страну — это была превентивная мера. На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия», — сказал шоумен в своем Instagram-аккаунте.

Он указал, что «двое аферистов» подписали контракт на несколько выпусков программы, и заявил, что личные отношения не должны обсуждаться на телевидении, а в Сети не должны публиковаться видео скрытых съемок.

Глушко также отметил, телеканал оставил без ответа требования его и Наташи Королевой не выпускать выпуск передачи про их отношения. «Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел», — подчеркнул он.

Ранее издание Дни.ру сообщало, что Тарзман объявил о своей измене Наташе Королевой с малоизвестной актрисой, которая после ограбила его квартиру. При этом многочисленная аудитория усомнилась в правдивости семейных историй певца.