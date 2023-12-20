Знаменитости 20 декабря 2023, 18:35 «Достал». Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника из-за пропаганды наркотиков Московские суды общей юрисдикции

Читать 360tv в

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности рэпера и блогера Паши Техника. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Пашей Техником запрещенных веществ. <…> Достал», — указала глава Лиги безопасного интернета.

Реклама

По словам Мизулиной, рэпер рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. Люди также жаловались в Лигу безопасного интернета на, предположительно, мошеннические действия Паши Техника, отметила член Общественной палаты.

Рэпер на видео в своем Telegram-канале прокомментировал новость об обращении Мизулиной в МВД. Блогер сказал, что глава Лиги безопасного интернета ориентировалась на публикации в фейковом канале.

Мизулина в ответ на это заявила, что 90% деструктивных материалов выложили как раз в Telegram-канале, где Паша Техник опубликовал свою реакцию.

«Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему, и очень помог полиции в их будущей работе», — обратила внимание член Общественной палаты.

Она добавила, что сейчас рэпер активно чистит канал и удаляет все посты, но в Лиге безопасного интернета все видят.

Ранее Екатерина Мизулина пожаловалась в правоохранительные органы на блогера и певца Шарлота, сжегшего российский паспорт. Музыкант стал фигурантом нескольких уголовных дел, его отправили под арест до 24 января 2024 года.