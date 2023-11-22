Эксклюзив 22 ноября 2023, 16:24 Правоохранителям надо тщательнее изучить ситуацию с Шарлотом — Мизулина Мизулина: правоохранителям надо тщательнее изучить действия певца Шарлота

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Правоохранительным органам следует тщательно разобраться в ситуации вокруг блогера и певца Шарлота, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратила внимание, что многим непонятно, почему к нему применили слишком мягкие административные меры наказания. Видеокомментарий Мизулиной появился в распоряжении «360».

«Лига безопасного интернета обращалась в Следственный комитет и МВД России в связи с деятельностью блогера Шарлота, который систематически дискредитировал российскую армию, оскорблял нашу страну, оскорблял президента нашей страны, чувства верующих и патриарха Кирилла, а также совершал различные провокационные выходки в своих видео, например, сжигал паспорт гражданина России», — подчеркнула Мизулина.

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Она напомнила, что сегодня Шарлота задержали сотрудники правоохранительных органов, блогера привлекут к административной ответственности. При этом, как отметила Мизулина, пока непонятно, каким образом он въехал на территорию России, по какому документу, потому что паспорт был сожжен, и, по информации Лиги безопасного интернета, артист не выезжал из России по загранпаспорту.

«Конечно, многие граждане задаются вопросом, почему столь мягкое наказание, почему он не привлекается к уголовной ответственности, в частности, за оскорбление чувств верующих или за дискредитацию нашей армии, потому что провокации, которые он совершал, были сделаны в абсолютно грубой и хамской форме по отношению к участникам СВО, да и ко всем российским гражданам», — добавила она.

По ее словам, Лига безопасного интернета считает, что правоохранительные органы должны более тщательно разобраться во всей этой ситуации.

«Да и раскаяние, и извинение блогера, которые появились на видео, конечно, не выглядят искренними, понятно, что он делает это с некоторой усмешкой», — заключила Мизулина.