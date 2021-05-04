Дрессировщик Михаил Багдасаров, умерший во вторник, был основателем целой династии, запустив в творческий путь свою семью. Об этом «360» сообщил директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный.

«Дядя Миша Багдасаров, я его так называл, Михаил Ашотович, если официально. Основатель династии, именно он запустил в творческий путь семью Багдасаровых, именно он создал аттракцион „Давид Сасунский“: большая смешанная группа животных, где работали леопарды, пантеры, волки, тигры, львы», — отметил Запашный заслуги дрессировщика.

Багдасаров много лет работал со своей дочкой Кариной, которая еще совсем в юном возрасте вошла в аттракцион с тиграми. Потом к ним присоединился ее младший брат Артур. Запашный отметил, что на пенсии Багдасаров не остановился и еще долго являлся художественным руководителем Нижегородского государственного цирка.

«Это настоящий преданный искусству и цирку человек, истинный народный артист, большой мастер и хороший друг, потому что я его очень любил и люблю», — сказал Эдгард Запашный.

Аскольд Запашный рассказал «360», что тоже очень хорошо знал Багдасарова. По его словам, он был в курсе, что у дрессировщика был коронавирус, и семья Запашных пыталась помочь ему.

Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет. О его смерти стало известно во вторник утром. Сын дрессировщика Артур ранее сообщил «360», что ему неизвестно о заражении отца коронавирусом. Он сказал, что Багдасарова неделю назад госпитализировали с бронхитом.