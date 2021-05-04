Багдасаров-младший назвал возможную причину смерти отца. Это не ковид

Известный дрессировщик Михаил Багдасаров за неделю до смерти был госпитализирован с бронхитом. Сын народного артиста Артур Багдасаров рассказал «360», что у его отца не было серьезных проблем со здоровьем.

Сын дрессировщика признался, что ему ничего не известно относительного коронавируса, который, предположительно, обнаружили у его скончавшегося отца. По сообщению Росгосцирка, причиной смерти Багдасарова-старшего стали последствия перенесенного ковида. Однако, по словам сына, ничто не предвещало смерти: у дрессировщика не возникало жалоб на здоровье, кроме бронхита в последнюю неделю.

«[Коронавируса у него] не было. Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. [До этого] не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком», — сказал сын Багдасарова.

Семье Багдасарова пока не сообщили о том, какой диагноз был у дрессировщика. Болел ли дрессировщик ковидом, семье так и не сказали. Его сразу же положили в реанимацию, где он лежал все это время.

О кончине Михаила Багдасарова стало известно во вторник утром. Об этом сообщили в Росгосцирке. Дрессировщик умер на 76-м году жизни.